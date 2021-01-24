民政署懶懶閒　４個月僅清洗106幢衞生惡劣三無大廈

新冠肺炎疫情持續嚴峻，油尖旺區一帶更成爲「疫區」，同時揭示舊區三無大廈「無王管」的問題。深水埗區議員覃德誠炮轟食物環境衞生署及民政事務總署沒有任何計劃協助大廈清潔天井位置，懶理天井出現爆渠及垃圾堆積等問題，令天井垃圾堆積問題嚴重。他稱，情況較理想的天井亦有半呎厚的垃圾，包括玻璃、汽水罐等。他指，即使持續向深水埗民政事務處反映有關問題，亦被無視，最終向市區重建局申請，並一同舉辦有關舊樓清潔的計劃。

民政事務總署發言人表示，民政事務總署及地區民政事務處一直透過「地區主導行動計劃」等渠道協助有需要的大廈，包括「三無大廈」(即沒有成立業主立案法團或任何居民組織，亦沒有聘用物業管理公司的大廈)，進行一次性的公用部分清潔服務，作為良好大廈管理的示範。在2019年12月至2020年12月期間，民政事務總署及地區民政事務處已為超過1 900幢三無大廈提供約3300次清潔服務。

為加強支援「三無大廈」，深水埗地區主導行動計劃(行動計劃)以環境衞生為切入點，透過「朝清洗‧晚探訪」的策略，安排清潔承辦商清洗入選計劃的目標大廈的公用部分(例如走廊、樓梯、天台)，以及附近環境衞生情況欠理想的目標地點(例如後巷)，並鼓勵業主組織法團，長遠提升大廈的管理水平和質素。行動並無忽略天井。由於部分有垃圾積聚的天井存在僭建物，因此須顧及清潔工人的安全，不宜要求他們踏足僭建物之上，因此清潔天井工作存在一定的限制。

由於疫情關係，民政事務總署批出額外撥款，給予行動計劃加強2020年8月17日至2021年8 月16日的清潔服務，為計劃下約300幢環境衞生情況惡劣的目標大廈提供額外清潔服務。截至2020年12月，已為106幢目標大廈及提供額外的清潔服務。行動計劃實施彈性安排，優先為有確診個案的目標大廈提供清潔服務。例如，下星期會為14幢大廈清潔，其中一幢就是剛出現確診個案的大廈。

完成清潔後，行動計劃會派員探訪大廈的居民，鼓勵他們積極參與大廈管理事宜。行動計劃自2016年來已成功家訪840個業戶及招募343個居民聯絡大使，並已協助超過50幢大廈成立法團或再次召開居民大會，重啟大廈管理工作。