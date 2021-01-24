中區樓上場所無視禁令　警拘負責人票控13客

中區警區牌照組，在昨日（23日）下午約5時起，巡查區內多間餐飲業務場所，提醒場所經營者、從業員和市民嚴格遵從防疫規例，並採取嚴厲執法行動。

警方搜查雲咸街77號嘉兆商業大廈一個涉違規營業的樓上場所，以涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），拘捕38歲男負責人。另外，7名男子及6名女子則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。其中3名男子同時涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），警員已向他們作出票控。

行動中，檢獲大量煙草及約200支酒類飲品，總值約50000港元，同時檢獲一批水煙壺及吸食水煙工具。警方將循無牌賣酒方向調查案件。

新冠肺炎疫情爆發近一年，本港第4波疫情雖有緩和迹象，「清零」卻看似遙遙無期，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。