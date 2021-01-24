港婦與武漢夫分隔兩地　盼港府助一家團聚

新冠肺炎疫情持續一年，曾滯留武漢逾2個月的港人黃太(化名)，憶起封城時斷水斷糧的經歷，仍心有餘悸，不想提起。即使有包機回港，因其丈夫是武漢人，只能繼續留在當地；縱然後來武漢解封，其丈夫若回港須接受隔離檢疫，意味至少半個月無收入。考慮到要供樓，其丈夫一直未有回港，一家人至今已分隔近10個月，黃太期望港府可協助跨境家庭成員回港，好讓一家人早日團聚。

30多歲的黃太去年1月中跟丈夫帶同7歲的兒子回鄉探親，竟料到埗當日，武漢隨即封城。她指最初家中有儲糧，身上有現金，夜裏仍可偷偷外出買日用品，生活不成問題。但隨着封城日子漸長，村內斷水、斷煤氣，家中開始缺糧，即使向村主任申請，亦不獲批准外出買日用品。後來即使有水車入村供水，水質卻混濁得「見不到底」，她跟兒子都不敢飲。回想當時情況，她直言：「不開心、不想記起、屬人生之中的悲劇！」

黃太原本預計小區數日後解封可以回港，後來驚覺解封無期，村內有直升機在空中視察，有村民因離開住所到村內的菜田而被捕。黃太說，當時連外出看天空都不可以，她無法忍受長期困於屋內，曾致電公安不下十次，並向水務局、防疫管控中心等部門求助，惟回覆都只是着她再忍耐一會。她憶述：「當時情緒起伏大，經常躲於房內一邊致電求助、一邊哭泣。7歲的兒子無法參與視像課堂，見不到同學，亦顯得悶悶不樂，學習進度更大受影響。夫婦二人滯留武漢，無工作、無收入，卻要繼續每月供樓2萬元，經濟負擔日益沉重。」

黃太苦無方法，向東網求助，報道刊登後，當地官員很快聯絡她，村主任主動為她提供糧食及日用品。至去年3月中，她收到香港入境處的訊息，得悉可乘坐包機回港，她終於放下心頭大石，但乘包機回港的，只有她及兒子，因為丈夫是內地人，只能在當地等小區解封。

黃太指出，丈夫現時仍於內地工作，若然回港，須接受21日隔離檢疫，意味要放下工作，大半個月沒有收入。只好寄盼疫情好轉，港府放寬邊境檢疫，但疫情持續爆發令他們近乎絕望。自去年3月底至今，黃太再未與丈夫見面，兒子經常會問何時會見到爸爸，她希望政府可協助跨境家庭成員回港，讓兒子早日見到爸爸。