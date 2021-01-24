接棒任勞顧會委員　譚金蓮轟港府拒推失業援助金

新一屆勞工顧問委員會本月初履新，擔任勞方委員長達8年的港九勞工社團聯會秘書長周小松退下火線，交棒予80後的勞聯副主席譚金蓮，成為現屆最年輕的勞方委員。疫情嚴重打擊打工仔生計，勞聯接獲的求助個案更由每月500多個，飆升至約2,000個，她炮轟港府「講極唔聽」，至今仍堅拒推出失業援助金等惠民政策。她上任後將與政府及僱主周旋談判，力爭勞工權益，預計短期內主力推動取消強積金對沖、劃一假期及提高職安健法例罰則等議題。

港府保障勞工權益落後，多項勞工政策拖延多年至今尚未落實，外界更批評港府「偏幫」資方。譚金蓮接受訪問時稱，香港是資本主義社會，僱員的談判「牙力」向來不及資方，相信勞顧會可提供一個勞資雙方協商的平台，令政策真正反映打工仔聲音。不過，她直言，若港府未能顧及打工仔意見，勞顧會未達共識便強行立法，等同「廢咗勞顧會武功」，繼而影響市民對政府信心，未來將更難推行其他民生或勞工政策。

譚認為，港府角色是吸納勞資雙方意見，過程中亦應游說雙方，在取得共識下推行勞工政策。惟港府態度較為強硬，曾出現「要就要，唔要就拎上立法會」的局面，而疫情下當局更拒推失業援助金，亦未把新冠肺炎納入職業病範圍。她批評當局聲稱難以證實工友因工染疫，同時又把食肆等列為高風險地方，自相矛盾，亦凸顯出政府支援「慢幾拍」的問題。

她續稱，港府不但態度強硬，有時甚至「講極唔聽」，以全日禁堂食為例，不少工會在措施出台前表明地盤工友等難以覓得食飯地方，惟港府最終仍一意孤行，令工友冒雨席地而食，淒苦萬分。但勞工及福利局局長羅致光事後竟稱：「事前無聽過人反映有問題！」，譚聽畢後無名火起，質疑羅有否閱讀各工會的信件，抑或是「擺埋一邊就算」，她促請羅多加關注勞工權益，並在政策層面反映打工仔意見。

對於外界質疑本港存在不少「幽靈工會」，勞顧會認受性也成疑，剛退下火線的周小松指出，大多數活躍工會均參與勞顧會選舉，約半工會登記成為選民，投票率亦高達90%，他不認同勞顧會選舉制度不民主。但他說，任何選舉制度均有改善之處，對此持開放態度，若港府有更好的改善方案，勞聯亦樂意探討。