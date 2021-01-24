與和勝和多個黑幫有聯繫　加國華裔毒梟「三哥」荷蘭落網

荷蘭警方上周六（23日）證實，有「亞洲古茲曼」之稱的加拿大華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）上周五（22日）於阿姆斯特丹被捕。他涉嫌在10多國走私冰毒、海洛英及俗稱K仔的氯胺酮，其集團操控亞太地區每年達700億美元（約5,460億港元）的毒品交易。

荷蘭警方發言人阿林（Thomas Aling）指，在澳洲警方要求下，謝志樂於上周五在阿姆斯特丹的機場被捕，期間沒有反抗。他預期謝志樂出席聆訊後會被引渡至澳洲受審。阿林指謝志樂被列為頭號通緝犯，根據收到的情報將他拘捕。荷蘭警方未有透露更多法律程序的資料，亦未知他是否有律師。

澳洲聯邦警察（AFP）2019年10月領導全球多地約20個執法部門，展開歷來最大規模、針對亞洲販毒集團的行動，目標正是謝志樂。據報，56歲的謝志樂在廣東省出生，之後曾定居加拿大多倫多，但近年經常穿梭香港、澳門和台灣3地。他涉嫌領導一個代號為「公司」（The Company，暫譯）、由和勝和等來自港澳台多個黑幫組成的龐大販毒集團。

謝志樂別名為「三哥」，他1998年因入口海洛英到美國，在香港被捕及引渡到美國紐約受審；翌年被判囚9年，至2006年獲釋。公司紀錄文件顯示，謝志樂2011年在香港註冊一間投資公司，令警方懷疑他又開始販毒。