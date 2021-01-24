東方日報A1：佐敦禁足困萬人　遲來封區擾市民

疫禍一周年，確診人數破萬之際，港府昨凌晨4時宣布封區，在佐敦設立「受限區域」，圍封南京街、甘肅街、吳松街及炮台街界內地方，所有區內人士須接受強制檢測，包括住戶及酒店住客等，涉及約萬人，完成者會獲派白手帶，目標是明日清晨6時前完成行動。截至昨午1時，有約3,000名居民完成檢測。居民斥封區擾民，行政長官林鄭月娥則死撐並非擾民，而是考慮到公共衞生，但承認行動非十全十美，冀市民諒解，未來若有類似行動，會研究提早公布細節。

多名高官昨早到場視察，包括民政事務局局長徐英偉、食物及衞生局局長陳肇始及環境局局長黃錦星。徐英偉指出，該區確診數字多，附近一帶商戶及居民均感擔心，故安排禁足強檢，政府派出多個部門協助，包括警務處及入境事務處等，共涉約3,000人。當局昨早約6時起安排居民分批檢測，並安排人手在大廈樓下看守及上樓查看，期間會提供食物和清潔用品，並設立3條支援專線，其中一條是供少數族裔查詢的專線，但不建議親友送物資到場。

陳肇始則稱，受限區域設有51個流動檢測站，並開放至昨日午夜，區內所有居民昨日內須完成檢測，當局亦會安排專人到老人院採樣，一旦樣本驗出有病毒，當局會立即安排入院，並隔離緊密接觸者。至於已漏夜「走佬」的居民，仍受制於強檢令，須自行接受檢測，但陳未有提及有何實際措施確保他們檢測，僅稱政府會執法。由於病毒有潛伏期，她說不排除再安排檢測，但未必會再封區。

林鄭月娥下午到場巡視，對於有居民連夜逃離，她坦言不願見到有關情況，指有一定播疫風險，預料是因有數千名人員提早知道行動，亦有先行部隊到場視察，區內亦有商店獲悉要撤離所致。她說，未來若有類似行動，會研究會否提早公布細節；居民若知道只封區48小時，亦會獲發食物包，或不會提早離開。

她續稱，港府首次援引有關規例，限制部分人士在未完成強檢前不得離開，當局曾進行不少評估，包括公共衞生考慮、區內樓宇情況及封區可行性等。她又提到，51個流動檢測站足以提供以萬計的檢測能力，有信心在約48小時內完成，但只能盡力而為，因區內不少劏房戶沒有登記，難以百分百監察所有受檢人士，冀市民配合。

對於外界批評擾民，林鄭則死撐過去一年盡心盡力抗疫，市民在本港防疫措施下仍有活動，可維持正常生活，但就承認今次行動並非十全十美，希望公眾諒解「做得唔好」及混亂的地方，未來會總結經驗作改善。

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