工廈無牌樓上吧派對房間播疫　警拘16人酒客收告票

新冠肺炎第4波疫情愈演愈烈，確診個案更突破1萬宗，在疫情嚴峻時期，不法分子無視禁令，繼續經營無牌樓上吧，不少派對房間亦違規營業，市民卻如常光顧，助長播疫風險。屯門警區根據線報及深入調查後，今日（24日）凌晨零時許，突擊搜查屯門業旺路一工業大廈，搗破一間懷疑無牌樓上吧。

行動中，警員拘捕2名男子及1名女子(28至46歲)，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」，「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反「停業令」。另外，5名男子及7名女子(23至60歲)，則涉嫌「在沒有領取酒牌的處所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反「禁聚令」，警員並向他們發出定額罰款通知書。行動中，警員檢獲約360罐啤酒、16瓶酒精飲品及大量影音器材。所有被捕男女已被扣留調查。

此外，觀塘警區雜項調查隊、行政支援小隊及特遣隊，於昨晚（23日）約10時50分，在區內突擊巡查多間派對房間。期間，警員於觀塘道觀塘工業中心3期發現一間派對房間懷疑正在違規營業，當場拘捕一名25歲男子，涉嫌違反「停業令」被捕，而房間內8男5女(19至27歲)，則涉嫌違反「禁聚令」遭票控，每人罰款5,000港元。

有學者指出，樓上吧向來污穢不堪，涉及黑幫操縱，場內經常出現毒品交易和買賣違禁品，無牌賣酒的情況亦十分普遍。又指樓上吧一般在商住樓宇內經營，消防安全成疑，影響樓宇住客安危，若在疫情期間有樓上吧違例營業，無視禁令，建議酒牌局應當從嚴處理，向違例酒吧停止發牌，長遠亦應取消樓上吧發牌制度，從根源制止罪惡溫床孳生。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，第4波疫情更愈演愈烈，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。