我有正能量：追夢英雄　守護基層兒童

全稱為「特技科幻攝影片」的特攝片，大多是指日本的特技英雄戰隊片。激烈的戰鬥場景、華麗的變身動作及賺人熱淚的友情故事，日本人透過精煉的製作技巧，打造出無數支英雄戰隊風靡全球青少年數十載。然而創造英雄戰隊並非日本人專利，本港亦有一群特攝愛好者，自編自導自演製作「土炮」戰隊，以英雄造型幫人、為小朋友帶來歡樂，更成為非牟利團體，以義工身份參加學校和社區活動，鼓勵青少年追夢及裝備自己。

小朋友總幻想能成為英雄，面對邪惡勢力能毫不退讓，英勇地把壞人一一擊倒。本地特攝片《守武者-夢翔》的小主角阿翔亦懷抱着同樣的夢想，不過面對象徵世間惡念的怪魔，巨大的實力落差使阿翔不禁心生動搖。但正如現實世界中從來沒有人天生注定能成為英雄，只有不斷克服難關的凡人，阿翔儘管害怕卻未有畏縮，憑藉堅定的意志最終召喚出英雄守武者相助，暫且擊退敵人，但這一切只是漫漫長路的開端……

這是本地特攝團隊「假面製造」的作品，當中主角英雄名為「夢翔」，意謂夢想飛翔，身穿紅白盔甲的他在劇中化身成小朋友的守護者，協助擊退一個又一個魔怪，引導小伙伴勇敢追夢。團隊成員黃冠傑表示，劇中魔怪象徵的是小朋友成長路上可能面對的障礙，有見本港兒童被大量來自學業及家庭的壓力拖垮，漸漸放棄甚至忘記夢想，希望透過特攝片鼓勵小朋友勇於追夢，並為可能面對的挑戰作準備。

團隊「假面製造」於2012年成立，「假面」日語意指「面具」或「蒙面」，「製造」是指團隊會在本港各大公開活動，及與各社福組織合辦的社區活動中，為不同階層人士全力製造歡樂及正面訊息的意思。團隊最初只是個讓一群特攝同好分享收藏品，及一起Cosplay出席活動的平台。成立約半年後，就在拍攝和研究武打戰鬥動作的過程中，萌生出為小朋友帶來歡樂的念頭。

現時團隊不時與社福機構合作，為基層家庭的小朋友舉辦生日會、親子遊戲，以及和奸角戰鬥的舞台表演。開始時主要以日本的幪面超人造型登場，自劇集誕生後則不時透過角色與小朋友見面。表演重點除了動作場面外，更重要是帶出互相幫忙、堅強等正面思維劇情，成員有時甚至會為了沖淡小朋友不愉快的經歷而讓他們參與表演，拯救其他超人。