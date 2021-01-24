回收商長霸咪錶　罰款當交租

咪錶位難求，但部分被人長期霸佔經營回收業務。將軍澳工業邨有公眾停車場逾4個貨車車位被霸佔，作回收廢料牟利，導致沙塵滾滾，垃圾遍地；新蒲崗工業區有南亞人於錶位長泊流動回收貨車，行人路擺放大班椅、矮櫃「打躉」，紙皮散落一地；荃灣亦有南亞人於錶位經營回收點逾6年，罰款當交租。有議員認為法例存在灰色地帶，長遠需修例堵塞漏洞。

將軍澳駿宏街公眾停車場內4個貨車錶位猶如垃圾崗，被回收商霸佔作分類廢料，不時有運載建築廢料的夾斗車駛至，工人隨即操控將廢料夾到車位和行人路上，又有人揀選可回收的廢鐵夾到另一架斗車，雖然地上垃圾掃到一旁，但大量碎屑遺留草堆。西貢區議員張美雄指，不時收到投訴，並多次於區議會反映，「但往往一個部門推畀另一個」，民政事務處統籌過聯合行動，次數卻不頻密。

新蒲崗八達街有咪錶位堆滿紙皮，鐵籠車和手推車擺放路邊，有經營回收的南亞人將紙皮運上貨車，地上凌亂不堪。南亞人閒時坐在行人路旁「吹水」，大部分時間均無戴口罩或將口罩拉到下巴。荃灣路德圍露天公眾停車場也有同樣情況，南亞回收商在錶位停泊兩輛貨車長期打開尾板，車內堆滿紙皮。街坊表示，有關情況已持續至少6年，但由於回收商有付泊車費，亦未超過24小時，執法部門「冇佢符」。

議員陳恒鑌指出，現行法例存在灰色地帶，要遏止長期霸佔車位進行商業行為，長遠需修法。警方回覆指，去年1月至11月，在將軍澳駿宏街停車場一帶共接獲21宗有關違例泊車／車輛阻塞／霸佔咪錶車位投訴，並發出830張定額罰款通知書及14張傳票；在新蒲崗八達街一帶則接獲256宗投訴，發出635張告票；荃灣路德圍一帶共接獲98宗投訴，並發出2,592張告票。

食環署回覆指，任何人如棄置垃圾弄污公眾地方，該署人員可發出定額罰款通知書；而任何人如在公眾地方擺放物品妨礙該署人員進行清掃，最高可處罰款5,000港元。環保署回覆指，過去一年在將軍澳駿宏街停車場共接獲2宗投訴，該署證實有人在進行回收作業，但沒有非法棄置建築廢物，已轉介相關部門跟進。