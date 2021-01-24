長者家居服務將增1500體弱名額　社區服務券恒常化待定

面對人口高齡化，社區照顧服務需求增幅十分之大，勞工及福利局局長羅致光今早(24日)在網誌表示，將繼續爭取資源，改善服務的質和量，以免愈追愈落後。他指出，雖然安老院舍等服務一直備受關注，但從政策的角度，「居家安老」才是重點，而當中的綜合家居照顧服務，將在今年4月份增加1,500個「體弱」長者服務名額，同時，關愛基金亦將提供額外資源，讓輪候服務的「輕度」功能缺損個案能盡早使用服務。

此外，正值第3階段的「長者社區照顧服務券」將於2023年9月份結束，而服務券數量由初期3,000張，增加至現時的8,000張，增幅達167%。至於日後會否恒常化，則有待檢討。

羅又指，綜合家居服務隊已進行一次「大手術」，重新劃分服務區域，每一隊的服務範圍收細，減低重疊，並向體弱長者提供另一項專為「體弱」個案提供的服務，即「改善家居及社區照顧服務」，而該項服務將以整筆撥款資助模式運作。「體弱」個案服務的人數亦由2017-18年度的9,721人，增加至2020-21年度預期的11,572名，即增加了19%。