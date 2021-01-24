世衞指無證據顯示輝瑞疫苗致體弱長者死亡　港專家指需持續監察

總部位於瑞士的世界衞生組織上周五（22日）表示，暫無證據表明美國輝瑞藥廠與德國生物科技公司BioNTech合作研發的新冠肺炎疫苗，導致體弱長者死亡，認為接種該疫苗對長者仍然有利。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，現時公布的死亡率數據「太粗疏」，暫無證據表明疫苗與死亡有直接關係，或許只是未找到，不代表無，認為相關疫苗在港接種後需要持續監察。

世衞全球顧問委員會發聲明指，在審視歐洲及世衞全球數據庫報告，認為個案的總死亡率及死因都符合預期，現有資料未能證實這批長者接種疫苗後會導致死亡率增加，暫時不會修改接種疫苗的建議。

梁子超指，統計死亡率數據有局限性，例如各國的氣候及季節性因素，導致當地的流行性感冒患病人數亦會隨之改變。以北半球為例，今年北半球大部分國家包括挪威，較少出現大規模感染流感，若當地沒有出現流行性感冒情況，但長者卻因接種新冠疫苗後而身亡，當局不能排除是因疫苗副作用所致。

據他了解，新加坡上月底已展開新冠疫苗接種計劃，首先會為前線醫護接種美國輝瑞和德國BioNTech合作研發的新冠疫苗。梁子超指，新加坡以華人為主，認為當局需要密切關注該國接種後情況。

挪威先後有多名長者接種疫苗後死亡，當局早前發表報告指，疫苗的副作用或引發接種者潛在疾病，其後改稱兩者無直接關連，而新冠疫苗的致死率比疫苗為高。