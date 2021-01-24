青協聯6商會推200實習職位　政府資助僱主每月最多1萬元

商務及經濟發展局將與香港6個國際商會和青協合作，分別推出「未來國際人才計劃」(FIT)及「資訊及通訊科技人才培訓計劃」(TOP)兩個實習計劃，為年輕人在創意產業和電訊業等行業創造約200個全職初級職位。

商務及經濟發展局局長邱騰華今(24日)表示，6個參與的商會將協助招募其公司會員，通過FIT為年輕人提供超過100個實習或工作機會，其中受年輕人歡迎及作為香港新經濟動力的創意產業工作，及其他行業的創意工作崗位獲優先考慮。此外，TOP亦提供約100個由各電訊相關公司提供的實習機會，空缺包括軟件程式編寫員、助理工程師，以及銷售和市場推廣培訓實習生。

政府將通過「防疫抗疫基金」下的創造職位計劃，向上述2個實習計劃提供每月薪酬資助，每位沒有工作經驗的新畢業生或準畢業生的資助額為5,610港元，而擁有不超過5年工作經驗人士的資助額為1萬港元，以12個月為上限。應聘者須年滿十八歲、持有香港身份證，並取得專上或大專院校的認可證書、文憑或學位，以及擁有不超過5年工作經驗，或是準畢業生。招聘工作將於今年第一季度展開，詳情稍後公佈。

6個商會分別是香港英商會、香港加拿大商會、香港法國工商總會、香港德國商會、香港日本人商工會議所和香港瑞典商會。