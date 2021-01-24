陳茂波指疫情激化創科發展　科技券優化後批逾3000宗申請

新冠肺炎疫情持續，對本港經濟及社會民生造成沉重打擊。財政司司長陳茂波今(24日)發表網誌，提到當局加強應用科技協助控疫，又指目前本港面對不少挑戰，但這些困難將激活創意及探索解決方案，讓創科發展能為本港疫後經濟的多元發展，帶來持續動力。當中在去年財政預算案獲優化的「科技券」計劃，至今已批出逾3000宗申請，涉及資助總額逾5億港元。

陳茂波表示，政府正致力採取各樣措施控制疫情，從特定群組檢測到小區強制檢測，到擴大檢測範圍和強化個案追蹤，力求盡速遏止疫情，盡快恢復市民生活、出行、照顧家人及工作的空間。他亦在財政上全力配合，確保抗疫工作資源充足。

他提到應用科技的重要性，指在過去幾年的財政預算案都投放資源，推動創新科技發展的生態系統，包括培育人才及鼓勵科研等。其中在2018年推出的「科技人才入境計劃」,至今約有220人獲批出簽證或進入許可。而去年6月推出的「創科實習計劃」，已有逾1,000名大學生受惠。

為鼓勵科研，政府去年初擴大「創新及科技基金」下「公營機構試用計劃」的資助範圍，協助更多本地科技公司將其研發成果實踐及「商品化」。去年3月，該計劃更因應疫情推出特別徵集，支持防控疫情的產品開發和科技應用，陳茂波透露至今已批出逾60宗申請，當中約一半申請由本地科技公司提交，總共涉及資助總額逾1億港元。