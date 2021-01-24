警方新界南反罪惡行動拘19人 另有多人違禁令被票控

新冠肺炎第4波疫情反覆，警方為掃蕩違反防疫禁令活動，同時打擊不法分子收入來源，於前日起一連兩日(22至23日)，展開「犁庭掃穴」反罪惡行動，拘捕一共12男7女(19至83歲)，分別涉及非法賭博、刑毀以及藏有攻擊性武器等相關罪行，另外以涉嫌違反「禁聚令」等防疫措施票控36人。

警方新界南警區刑事部、機動部隊聯同多個分區警員巡查荃灣、沙田、葵涌及大嶼山超過70間食肆、持牌場所及派對場所等，並根據線報搜查多個地方。其中在荃灣川龍街搗破一個非法雀館，以涉嫌「經營賭博場所」拘捕一名姓何(57歲)女負責人，場內12男女賭客，年齡介乎52至83歲，亦涉「在非法賭博場所內賭博」被捕，該批被捕男女亦涉違反「禁聚令」被票控。

荃灣警區特別職務隊李欣林督察指，該非法雀館位於一間藥材舖的閣樓，面積約600呎，由被捕姓何女子同時租用，相信有人以藥材舖作掩飾，在閣樓經營非法賭場。警方在場內一共檢獲5張電動麻雀枱、10副麻雀、一批賭具及約3千港元賭款。

此外，行動隊伍亦突擊搜查葵涌華星街一工廈，發現有人在工廈單位內經營多間小型派對房間，供公眾租用舉行社交聚會。行動中，警方發現一共24男女正分別在6個派對房間內聚集，遂向眾人發出違反「禁聚令」的定額罰款告票。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，以協助有效控制疫情，警方亦將加大力度，打擊非法活動，同時減低社區傳播風險。