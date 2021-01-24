深水埗楓樹街逾百人輪候檢測　市民指爆疫不斷憂遲早封區

深水埗區的新冠肺炎疫情仍未受控，衞生防護中心昨日(23日)宣布，深水埗指定檢測區域中，再多3座大廈被列入強制檢測名單，而區內的楓樹街遊樂場則設有採樣站，供該區市民進行病毒檢測。東網記者今早(24日)到楓樹街遊樂場視察，發現在10時許已有過百名市民排隊，有區內街坊擔心深水埗區如佐敦區一樣封區，將影響當區民生及市民情緒；亦有市民指，若真的要封區，只可無奈接受。

前來進行自願檢測的市民譚先生估計，深水埗區有可能封區，因該區與佐敦區的距離近，病毒較容易擴散到深水埗。他又指，若如佐敦區般封區「梗係大鑊啦」，因為會影響民生，對居民的情緒亦有不良影響。面對嚴峻的疫情，他表示謹記戴口罩，亦會用酒精搓手液消毒雙手。

屬自願檢測人士的市民陳小姐得悉當區的疫情嚴重，故希望透過檢測，了解自己的身體狀況。她又指，留意到佐敦有封區的情況，擔心深水埗同樣會封區，認為會影響其日常生活，更對需要上班的家人帶來限制。至於自身防疫方面，她稱會繼續做好個人衞生，出街後會洗澡，並換一套衣服。

同屬自願檢測者的梁小姐認為自行檢測是市民的責任，又希望知道自己有否染疫。對於昨日再有深水埗的大廈被列入強檢名單，她指，不能擔心太多，惟有做好個人防疫措施。被問到會否擔心深水埗需要封區，她表示若要封都沒有辦法，即使可能會阻礙上班，亦只能無奈接受。