確診破萬宗 新冠殺入坪洲 有患者曾到尖沙咀Donki

新冠肺炎疫情持續，本港昨日（23日）新增81宗確診個案，累計感染人數破萬宗。油尖旺區單日多21宗個案，當中4宗居於指定區域內，分別是油麻地統一大廈、油麻地海源大廈、常安大廈常安護老院及油麻地廟街151號。區內疫情持續向鄰近地區擴散，尖沙咀、旺角及大角咀等大廈亦現確診個案；另有確診者曾在潛伏期間到位於尖沙咀美麗華廣場二期的百貨超市「Don Don Donki」。

衞生防護中心昨夜更新疫廈名單，其他地區疫情持續，更殺入離島坪洲，坪麗苑一名46歲男子確診，屬源頭不明個案，成為本港第10001宗個案。深水埗區單日多6宗個案，分別是長沙灣道171號、欽州街96號、友聯大廈及元州街25號均有人中招。位於柴灣的康翠臺4座亦有4宗確診。

此外，再增最少6間食肆有患者足迹，包括位於堅尼地城的中東素食餐廳「MAMA MALOUF Restaurant」，位於北角新都城大廈地下「富臨皇宮」等。

「新增有確診者到訪的餐廳名單」

●堅尼地城 吉席街93號 MAMA MALOUF Restaurant

●柴灣 興華(二)邨和興樓 興華茶餐廳

●北角 寶城閣地下 珍寶海南雞專門店

●北角 新都城大廈地下 富臨皇宮（北角店）

●大角咀 港灣豪庭廣場 百分百餐廳

●元朗 嘉湖海逸酒店二期 逸逸居