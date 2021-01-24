許樹昌憂「黑市居民」走佬難追查　倡縮短封區通知時間

政府首度引用規例圍封佐敦「受限區域」，但不少居民已提早遷走，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（24日）出席電視節目表示，若離開的人是於當區工作則不太擔心，因為有名單可作跟進，但憂慮有「黑市居民」偷走，就難以追查。他又指油麻地果欄一帶多了8幢疫廈，加上持續檢測到污水含新冠病毒，應密切留意該區情況，有需要時擴大限制區域。

對於港府圍封前走漏風聲，讓居民能提早搬離，許表示，當局今次封區準備需時，涉及數千名工作人員參與，亦要通知小販提早執拾檔攤，間接有線索令封區消息傳出。他認為將來有需要縮短通知時間，防止有人提早離開，令病毒四散，「要做就盡快做」。

被問到1萬名居民要出動3,000名人手封區，人力能否做到全港封區檢測，許認為香港住宅密度高，較適合用小區形式檢測，坦言全港封區非常困難，因為要考慮居家令、物資運送，以及有否足夠人手防止有人出入。他又指，居家令實施與否需視乎居民參與檢測程度，如很早已有大量居民做檢測就不需推行居家令。

許又指，政府應跟進約3,000名仍未檢測市民的去向，亦要注意疫區居民等候檢測時的社交距離，避免人群聚集增加風險。他認為今次經驗可作參考，若同一區域爆出多幢疫廈，加上污水驗出含新冠病毒，可為封區提供更有力的理據，市民較易接受。