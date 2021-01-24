城大研究員憑高性能光子芯片　獲頒裘槎前瞻科研大獎

現時全球數據中心的耗電量約為人類總耗電量的1%，由於雲端計算和儲存服務快速增長，預計耗電量每4年增加1倍，香港城市大學電機工程學系助理教授王騁博士，研發高性能的光子芯片，獲頒「裘槎前瞻科研大獎2020」。

鑑於全球數據中心的大部分電力是消耗於連接服務器的眾多光纖網絡上，王博士的團隊正研發先進納米製造方法，把光纖組件集成到小型芯片上，並使其以更低耗電量、低成本的方式傳輸更多數據，以取代現時體積大、昂貴的分離式光學組件。

王博士其中一個研發項目是電光調制器，其作用在於把電腦等計算機器的高速電子信號轉爲光信號，再透過光纖傳輸，然而現有的鈮酸鋰調制器體積龐大、成本昂貴、耗電量高。2018年，王博士與哈佛大學及「諾基亞貝爾實驗室」合作，成功研製小型鈮酸鋰調制器，其尺寸比舊有調制器小100倍，光損耗低10倍，為光纖網絡提供更快、更節省能源和成本的解決方案。

為進一步測試這項技術的發展潛力，王博士正與城大太赫茲及毫米波國家重點實驗室的其他成員，研發可於毫米波甚至太赫茲頻率下運行的調制器，有望應用於5G及以後時代的通訊。他也正開發用於低成本及高效產生太赫茲波的新型集成光子器件，可用於醫學影像及化學鑑定應用。