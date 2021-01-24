關注薪酬低互聯網受限制　港青對赴大灣區發展感憂慮

嶺南大學研究生院今日(24日)公布「港人到大灣區城市發展意願」調查結果，受訪青年普遍因內地工作薪酬較低、擔心內地互聯網受到限制而有所顧慮。研究團隊指，港青對大灣區的看法與心理距離有關，建議政府制定政策，提高市民對大灣區發展的積極態度。有關研究論文將於國際學術期刊《社會問題與公共政策分析》發表。

嶺大研究生院於2019年3月25日至4月1日，以網上問卷的形式，隨機訪問1028名18至35歲年輕人，並分為3個收入組別，評估香港人到大灣區發展的意願的態度、顧慮、到訪大灣區城市的經歷，以及移居到大灣區城市的傾向。當中逾60%受訪者曾在過去12個月到訪大灣區城市。

根據調查結果，受訪者普遍對赴大灣區發展感到憂慮，以5分為滿分，3個組別在全數9項評分均超過3分，當中普遍擔心「內地工資較低」、「內地互聯網受到限制」，以及「內地徵收的所得稅較高」；對於未來會否移居到大灣區城市，受訪者普遍持中立態度，平均分僅約2.5。不過，受訪者在「有信心大灣區將來會繁榮」，以及「有信心大灣區能為香港年輕人帶來發展機會」方面的平均分都高於3分。

嶺大研究生院研究助理教授朱岳峰表示，港人對大灣區的看法與心理距離有關，對大灣區未來發展的不確定性造成時間距離感，不同的政治和經濟制度和生活方式構建社會距離感，心理距離無可避免地降低港人對大灣區的正面認知，因而降低到大灣區城市發展的傾」，建議實地造訪大灣區城市，以助減少心理距離。

嶺大副校長暨研究生院院長莫家豪指，建議政策制定者從改變港人心理距離的角度，提升他們到大灣區城市發展的意願，例如提高他們的積極性，以及向高收入人士推廣實地參訪項目和兩地精英面對面交流計劃，增加移居大灣區的興趣。