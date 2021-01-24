調查指近6成基層開工不足耗盡積蓄　組織促設基金援助

新冠肺炎疫情下，本港最新失業率升至6.6%，創16年高位。有團體批評，過往政府的支援措施漠視基層，如同「見死不救」，要求政府於下月公布的財政預算案預留300億港元設立「失業及就業困難援助基金」，改善基層生活困境。

社區組織協會副主任施麗珊表示，該會去年6月至12月接觸1,588戶、即1,980名居於劏房、籠屋或板房的勞工，發現有36%人失業、57.9%開工不足，他們的收入中位數僅為4,800港元。而在眾多區域中，以油尖旺區的失業及開工不足情況最嚴重。施續指，疫情持續1年，在各種防疫措施下，基層勞工愈來愈少工作，積蓄亦快將耗盡，政府至今卻仍無任何援助方案，令他們如同陷入深淵。

該會強調，失業綜援申請時間長、需要文件多，並非回應當下情況的方法，促請政府在財政預算案中預留300億港元推出「失業及就業困難援助基金」，失業者可申領往常工資的8成作為津貼，上限為1.6萬港元，為期最多半年；而開工不足者亦可申領正常工資與現時工資差額的8成，其上限及為期與失業者相同，例如申請者月薪由1萬港元下跌至4,000港元，收入下跌6,000港元，以此計算，申請者最多為期半年可每月申領4,800港元。長遠而言，政府需增加公屋供應、設立租務及租金管制等，以協助基層市民。

劏房戶溫女士與丈夫育有兩個孩子，分別4歲半及3歲半，一家四口的日常開支全靠丈夫在地盤的工作。但自爆情爆發，丈夫工作不穩定，近2月近乎無收入，無力支付每月約5,000港元的租金，要向親友借錢，她坦言壓力極大，想過「一了百了」。另一位劏房戶陳女士一家三口亦陷入困境，其從事飲食業的丈夫以往負責晚市，在政府禁晚市堂食後，以往月入約1.7萬港元，頓成零收入。陳女士坦言現時積蓄僅餘2萬港元，但每月仍要支付約4500港元租金，她最怕有日無力再交租，一家人將無家可歸。