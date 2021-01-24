渠務署引入新科技提升工程效率　增十個智慧防洪監察試點

渠務署近年銳意引入新科技，進行工程監察、規劃設計及施工。發展局局長黃偉綸今(24日)表示，前年渠務署防洪組和機電工程署合作推行試驗計劃，應用政府「物聯通」於沙田和大埔建立「智慧渠務—防洪監察系統」，因應目前效果良好，決定在10個較易受風暴潮及越堤浪影響的地點進一步試用該系統。

黃偉綸在網誌表示，政府鼓勵工務部門善用創新科技，改進建造質素。除了上述的物聯網技術、渠務署近年亦應用多種科技如BIM技術、點雲（Point Cloud）技術，提高工程效率。特別在BIM技術方面，該署在2018年成立位於灣仔稅務大樓的「BiM@D」技術及培訓中心。中心內設一套洞穴式自動虛擬實境（CAVE）系統，當配合BIM技術，就可以三維方式展示工程設計和工地現場環境，提供高像真度的立體視覺空間，有助工程團隊更容易掌握工程項目與周邊環境的信息。

黃舉例指，目前渠務署有多個污水處理廠進行原址改建，該署人員正利用BIM技術檢視建築物的不同結構，查核工序會否出現排斥，同時監測工程是否按進度推展，在有需要時更改建造工序。

黃續指，CAVE系統另可配合點雲技術使用，測量人員可透過三維激光儀器掃描和攝影測量，將所得的點雲數據在CAVE呈現，協助工程團隊規劃渠管的位置和走線。他認為該系統及技術對規劃鄉村公共污水收集系統甚為重要，因鄉村地方較為狹窄，施工位置亦接近民居，相信應用點雲技術就可加快工程效率。