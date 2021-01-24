尼籍漢檢測3次始確診　食衞局稱病毒量低影響準確度

早前一名居於爆疫佐敦新填地街的尼泊爾籍男病人Dilip Rai，在社區的兩次檢測均沒有確診，後持續不適到廣華醫院求醫才證實染疫，事件惹起社會對社區檢測中心水平的關注。食物及衞生局早前邀請政府專家顧問團成員袁國勇及香港大學團隊進行覆檢，今日（24日）公布結果，指是因其病毒量偏低，並已有抗體，影響檢測結果的準確穩定性，聲稱與化驗檢測準確性無關。

食衞局表示，該病人本月13日曾向私家醫生求診，當時已出現病徵但並未有進行檢測，他其後曾於15日及18日分別在梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心（由金域檢驗（香港）有限公司運作）及設於廣東道的流動採樣站（由香港分子病理檢驗中心運作）接受檢測，結果均沒有確診。病人其後感到不適，於18日送院。入院後，院方為他抽取鼻咽抽取液及咽喉拭子作檢測，證實確診。

分析發現，病人病毒量偏低（Ct值33），亦已有抗體，顯示其傳播病毒風險較低。早前病人於社區檢測中心及流動採樣站採集的上呼吸道樣本，經覆檢後顯示有病毒反應但病毒量極低（Ct值39），超出一般核酸檢測能準確穩定地驗出陽性反應的水平。專家估計，可能由於病人在病發後多天才接受採樣進行檢測，因此進行反覆檢測時，有機會出現時陰時陽的情況，發生這樣的情況在分子生物檢測的領域並非不尋常，與相關化驗程序的檢測準確性無關。若本個案的病人在首次就診時進行檢測會較為理想。

男病人的妻兒亦出現「假陰性」情況，當局解釋，他的妻兒在廣東道流動採樣站接受檢測並獲沒有確診，2人入院後再進行檢測並確診，病毒量偏高（Ct值介乎16至24）。當局認為他們早前有可能處於潛伏期的早期階段，因此依靠一次性的檢測結果不能完全排除受到感染的可能性。至於另外兩名親屬，早前均透過流動檢測站採樣作檢測時被發現。