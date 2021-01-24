基層為交租三餐不保　團體批現金津貼太遲發放

政府日前宣布為輪候公屋逾3年的非綜援戶提供現金津貼，預計今年7月發放。全港關注劏房平台研究顯示，逾90%受訪者於過去一年為交租而節衣縮食，更有約60%為應付屋租而出現「一日未能食足三餐」情況。平台指劏房戶等基層市民生活捉襟見肘，批評現金津貼要等多半年才發放實在太慢，津貼額亦太少，促當局加快效率及「加碼」。

平台於去年12月19日至本月1日期間，透過9間服務不適切住房住戶的社福機構，邀請各區街坊接受網上問卷調查，最終共收到505份有效問卷。調查結果顯示，逾90%為交租而需節省各項生活開支，例如縮減用在子女的發展及學業花費、減少社交活動、有需要時也不會購買新衣。調查亦發現受訪者食物開支上出現壓縮情況，約70%人減少購買鮮食，更有約一半受訪者曾為交租而借錢。

平台組織幹事胡倬殷表示，基層生活情況惡劣，他們大多失業或開工不足，或者「成分糧都唔夠交租」，惟有借貸度日。她批評現金津貼要等多半年才發放實屬太慢，津貼金額亦太少，建議當局改以市區新落成公屋平方米租金，與差餉物業估價署甲類私人住宅平均平方米租金的差額，以釐訂津貼金額。舉例按1至2人單位公屋標準設計約14平方米作計算，推算1人住戶可得3,839港元津貼，即較目前金額多出約2倍。