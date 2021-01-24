滙豐凍結許智峯戶口 　CEO周二出席英國國會接受質詢

目前被警方通緝、流亡英國的前民主黨立法會議員許智峯，在其宣布離港翌日，他與家人在滙豐、恒生及中銀香港的戶口被凍結。許智峯今（24日）在社交平台表示，英國國會轄下的外交事務委員會將於當地時間本周二（26日）下午2時半舉行會議，就滙豐凍結他的銀行戶口，要求滙豐高層出席提供口頭證供，並接受議員質詢，當中包括早前曾致函向他解釋事件的滙豐控股行政總裁Noel Quinn (祈耀年)及集團首席法規部主管Colin Bell。

許智峯及家人去年12月離港後，銀行凍結他們的戶口，其後短暫解封，許及家人隨即將約85萬元資金轉移到其他地方。滙豐銀行其後收到警方指示，再次凍結他們的戶口。

許表示，外交事務委員會早前已與他聯絡，他已就其及家人戶口被凍結的個案向委員會提供詳細資料，希望議員質詢時能掌握具體細節。又指當日質詢除了涉及自己的個案外，亦包括其他港人、教會、組織的銀行戶口情況。

祈耀年日前曾致函許解釋凍結戶口一事，稱滙豐收到警方通知下有法律責任採取行動，「不能操作」許的銀行及信用卡戶口，故並無選擇，亦須遵從法律下某些保密責任。惟許不接受有關說法，當時就有時事評論員批評許身為前議員，也是前民主黨黨員，有一定法律知識，不接受滙豐解釋，卻主動尋求外國協助是「借啲意發爛渣」，品格極有問題。