因籌辦悼念周梓樂等活動　科大學生會會長被勒令休學一學期

於前年反修例風波中，科技大學男學生周梓樂在將軍澳尚德邨停車場墮樓傷重不治，科大學生會曾為周舉辦悼念會等活動，幹事會成員隨後被指因不當行為，遭不同程度的紀律處分，其中學生會會長和內務副會長更被勒令休學一學期，學生會表示極度遺憾。科大回應查詢時表示，基於私隱問題，未能披露個別學生紀律聆訊相關的詳情及資料。

科大學生會今(24日)發聲明，指幹事會成員於去年8月收到校方校務處的電郵，指為周梓樂舉辦逝世半年悼念會、在校內「青蛙路」補油、以及學生會告示板張貼文宣等行為屬不當行為，經數月的行政程序後，幹事會成員被判不同程度的紀律處分，其中初次被傳召到學生紀律委員會的幹事被褫奪使用校園設施之權利半年、強制執行75小時校園服務令，以及留下紀律處分記錄。而再次被傳召的會長和內務副會長除被判以上提及的處分外，更被勒令休學。

科大學生會對判決表示極度遺憾，指在舉辦活動前曾以電郵向校方提出申請和知會，惟校方以疫情和阻礙行人路為由拒絕，又指學生會已採取有效防疫措施以舉辦悼念會，並選擇在人流稀疏的時候為青蛙路補油，對校方處分感無奈。他們亦指，一直秉持以學生為先及為社會的不義發聲之信念，是履行其職責及兌現競選承諾，斥校方重判是絕不合理，又表明絕不妥協。