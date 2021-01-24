北河街外傭購物聚會熱點　恐步佐敦後塵成「受限區域」

油尖旺區一帶疫情嚴峻，港府昨日(23日)公布在佐敦劃出「受限區域」，下令居民禁足及接受強測，而疫禍嚴重的深水埗將會設限的傳言亦甚囂塵上。港鐵深水埗站B1出入口對開的北河街，每周日均是外傭的熱門「蒲點」，包括印尼人等南亞裔人士擺設地攤，售賣衣履手袋等雜貨大做同鄉生意，不少外傭埋頭選購，將街道擠得水洩不通。雖然偶有食環署人員到場驅趕，但攤販猶如玩「大風吹」帶貨暫避，未幾又故態復萌，原來重開。

另外，許多外傭均光顧該處的貨運攤檔，將各種物品寄送予故鄉親友，再趁機與到場的友人相聚。由於大家同聲同氣，有時候為求「暢所欲言」，有人更將防疫拋諸腦後，任意除罩聊天以至分享食物，各人口沬橫飛，食物碎屑遍地，無疑增加播疫風險。

雖然部分檔主會因應疫情加強清潔，但現場人來人往，防疫效果有限。當中有衞生意識較高的外傭大嘆該區環境惡劣，表示是礙於購物等需要才被迫到來，待完成所有事務後便會立即離開，現階段亦會避免在深水埗聚會，以免惹疫上身。