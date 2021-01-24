佐敦受限區有限度解封　「放監」居民批政府欠協調

食物及衞生局局長陳肇始及民政事務局局長徐英偉，於今日(24日)傍晚6時表示，將提早允許佐敦受限區域內佩戴手環、已完成檢測證實無染疫人士，可進出封鎖範圍，目標在明日(25日)凌晨零時前完成所有檢測解封，恢復社區活動。消息一出，自6時起，在上海街與南京街交界，甘肅街與上海街交界至少兩個出口，有市民蜂擁而至，享受「放監」的一口自由空氣。

在上海街與南京街交界有指定出入口，有兩個登記站，分別為進出之用，市民可透過佩戴白色手環，以及展現完成檢測的短訊便可以離開，現場有30多名市民「街坊裝」排隊外出補給，輪候時間約為2分鐘。

任職老師的吳先生指自己在區內生活多年，認為封區對居民做成不便，他批評85歲的爸爸行動不便，但大廈電梯壞了，無法下樓做檢測。他曾向駐守大廈的人員、民政處、採樣人員等部門查詢，都沒有人員答覆如何安排，未有部門專門負責上門為長者進行檢測，甚至有負責職員反問他大廈內有沒有其他有需要人士，可見政府並無掌握大廈居民的資料，導致安排混亂，認為部門之間欠缺協調。

他又表示，這社區有老人家、傷殘人士、少數族裔，他在回家時留意到有午餐肉被掉到後巷，認為應是有少數族裔因宗教信仰未能進食而棄置，認為政府在是次做法不夠全面。他指自己因一早有聽到不同消息，故自己早已準備糧食，他表示在地區封鎖期間，「想落樓呼吸新鮮空氣」，都馬上被人趕回，要求他留在家中直至另行通知，現時會與區議員見面，反映狀況。

南亞裔的Aassis 對「放監」表示高興，但他因此無法上班，失去一天的收入，約1000港元。離開疫區後，他最想做的就是買食物。

在上海街經營包點店的羅先生指，政府檢疫不是問題，但應提早通知，封區一事來得突然，現時不知如何處理貨物，人工、租金，估計至少損失4000港元，但政府未有補償，他指政府封區自欺欺人，因為一早便有人離開，昨晚「食又食唔到，瞓又瞓唔到」，又指政府提供的食物不足三人食用，現到街買外賣回家。