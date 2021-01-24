東網揭佐敦受限區域衞生惡劣　食環署晚上稱解封後會加強清潔

油尖旺區一帶成為「疫區」，東網更揭發不少大廈的簷篷、天井等公共地方，衞生狀況惡劣，成為病毒溫床。政府今（24日）宣布將佐敦「受限區域」在明早（25日）解封之時，食物環境衞生署才公布會加強有關範圍的清潔工作，實屬後知後覺。

食環署晚上表示，會加強「受限區域」街道的清潔工作，亦會安排位於區域內的轄下設施，包括油麻地街市、新填地街熟食小販市場和新填地街，以及廟街小販排檔區進行深層清潔消毒，以保障市民及商販的健康與安全。

食環署又「死撐」，指已在「受限區域」範圍提供垃圾收集設施，凌晨會清洗街道及24小時值勤的公廁服務。

此外，在上午6時至9時，署方與檔戶進行深層清潔消毒，包括在油麻地街市及新填地街熟食小販市場的公用地方及設施進行深層清潔消毒工作，並會在有關街市及小販市場外圍及附近街道，以及新填地街和廟街小販排檔區進行特別清洗。

食環署表示，街市、小販市場及小販排檔區商販積極配合，屆時在各自攤檔範圍進行清潔及消毒，如一切順利，在完成深層清潔消毒工作後，明日上午9時可重開有關設施。