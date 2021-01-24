播疫賭檔冚之不盡　警破旺角賭場拘13男女兼發告票

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日(24日)上午展開代號「蓄勢」的反非法賭博行動，突擊搜查旺角彌敦道607號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場。行動中，人員於單位內拘捕1名姓李(41歲)男子，涉嫌「管理賭博場所」及違反「停業令」。

另外，人員於單位內以涉嫌「在賭博場所內賭博」拘捕3男7女及2名內地男子，年齡介乎28至58歲，他們同時違反「禁聚令」遭票控。行動中，警方檢獲1部釣魚機、1部昆蟲機、1部雀鳥機、2部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約5,100港元賭款。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪，最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪，最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。

有時事評論員表示，政府專注防疫工作，令不法分子氣燄壯大，廣設非法場所增財源，亦可能演變為播毒源頭。若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，確診者有機會隱瞞行蹤，使有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷。