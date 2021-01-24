政Whats噏：去信約見無回音　區議員憂政府削撥款

上一份《財政預算案》喺去年發表之前，當時剛上任嘅18區區議會正副主席都獲政府諮詢意見，不過新一份《財政預算案》下個月底就出爐，但政府仍未有聲氣話要同18區嘅區議會代表會面。有區議會主席相信，喺現時嘅政治環境下見面機會微乎其微，亦有主席上個月曾去信要求約見，但至今都未有回音。不過佢哋日前就坐埋一齊開會討論相關建議，除咗希望政府全民派錢外，更呼籲政府處理區議會撥款時唔好政治先行喎。

近10區嘅區議會正副主席喺本月16日開會討論預算案建議，身兼18區民主派聯絡會議召集人嘅離島區議員梁國豪話，佢哋主要就疫情下嘅支援措施同區議會運作方面提出建議。喺民生支援上，佢哋認為疫情衝擊下，唔少行業被迫停業，但卻未得到適切支援，認為政府需要為抗疫不力負責，建議政府調整稅收，如寬減薪俸稅及上調股票買賣稅項等，又應該參考澳門做法，全民派錢1萬元。

有關區議會撥款方面，梁話外界一直吹風，指政府或會削減區議會「社區參與計劃」及「地區小型工程計劃」撥款，佢認為政府做決定時唔應該政治先行，而係以地區民生事務為先，強調削減資源對市民冇好處。佢又指政府堅稱為市民提供更好生活環境，咁與其興建「明日大嶼」，倒不如重推「社區重點項目」計劃，為各區預留1億港元，只要有關資源被適切運用都應繼續推行。佢哋亦促請政府撥資源畀區議會成立獨立秘書處，令區議會運作更順暢。

至於觀塘區議會主席蔡澤鴻就話，今年暫時仲未收到政府嘅邀請，亦承認見面機會好低，坦言冇咩期望。佢認為政府如果真心想聽取意見而又唔想太多人聚集，大可分開兩個時間見面。由於政府多次公開指摘區議會運作失衡，佢相信新一份預算案有機會對區議會「開刀」，包括縮減甚至取消「社區參與計劃」及「地區小型工程計劃」撥款。另外，元朗區議會主席黃偉賢就話自己上個月曾去信秘書處，希望邀請政府代表到18區區議會進行諮詢工作，可惜等咗成個月都未有回覆。

之不過政府方面又會點樣安排呢？有關部門回應查詢時，只係話仲討論緊點樣安排最合適。其實區議會同地區資源都由政府主宰，都好難怪區議會咁渴望同政府會面反映意見嘅。