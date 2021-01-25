疫下停課又復課造成心理困擾　醫生接學生求助增3成

學校在疫下停止面授課堂，對兒童及青少年的心理健康造成重大影響，有精神科專科醫生指，兒童與青少年的求助個案自去年6月起大增，數字較以往高出兩、三成，普遍是因停課又復課下難以適應，出現不同程度的焦慮及抑鬱等，有8歲男童強迫自己洗手至雙手紅腫、有中學生無法上學，甚至有人出現輕生念頭，呼籲家長多關注子女的情緒，及早求醫。

假如你有三個願望，你想要甚麼？「去天堂!」這是精神科專科醫生林美玲與一名中五學生的對談。「一名10多歲的人，有甚麼令他們認為放手比走下去更易？」疫情令社會停擺，陰霾籠罩下，亦令青少年的心理受到影響。

林美玲指，臨床而言，受情緒困擾的求助個案自去年6月起大增，到復課時達到高峰，數字較以往高出兩、三成。經歷多次停課又復課，她留意到個案出現不同程度的壓力病徵，如上網成癮、失眠、專注力下降、肚痛、緊張等，甚至有輕生念頭，認為如疫情持續，個案會繼續上升。

升中四的Amanda(化名)因要追趕上課進度，復課後一個月因壓力問題，開始出現頭痛、肚痛，一星期只上課一天，缺課更難追進度，形成惡性循環。林美玲評估Amanda患有焦慮症，現時要服用血清素；8歲的德仔(化名)自去年2月開始失眠，出現輕微潔癖，每小時洗手2、3次至雙手紅腫，又很介意別人碰到他，經醫生開解後才有好轉。

林美玲解釋，學生停課，生活變得沒有規律，突然重新復課，學校要追趕課程，學生難以適應，「就如橡筋，突然一拉就會斷。」對於年紀較輕的患者，或會受家長瘋踴搶購防疫用品，或新聞報道死亡個案時所影響，會出現焦慮情緒。她指若未有即時處理，會影響學生的自我價值，呼籲家長多關注子女情緒、留意他們的行為差別，有需要便尋求社工、專業人士意見。

醫管局於2019至20年度為兒童及青少年精神科專科門診新症預約數目為11800宗，輪候時間中位數約80個星期，有見及此，網上慈善平台「意贈慈善基金」在網上籌款，希望為80名疑有情緒問題的基層兒童及青年提供免費精神科初步評估，並為40個家庭提供支援。