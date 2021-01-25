何志平專欄：號角吹響了

上周1月20日美國46任總統宣誓就職典禮順利如期舉行了。眾所期待和全球焦點所在的就是新總統的就職演詞，其中釋放出來的訊息，應該是這屆政府未來4年的指南針，特別是經歷了不尋常4年的特朗普離經叛道的非傳統方式管治，不按常規道理出牌，大家都有點受夠吃飽了他的盲拳怪招，都希望美國新政府能給管治秩序帶來規矩和穩定。近半個世紀以來，每4年一次的美國選舉不單是選出一個帶領美國的總司令，更是選出一個領導全球的美國隊長。但2016年選出來的，只顧令美國再次的偉大，而在國際秩序中是個「壞孩子」。西方國家都盼望着這次的新任美國統帥能重扛西方世界的大旗，再登全球盟主的寶座。

新任總統在周三的就職演說中，向美國人闡述了美國面臨的危難實況：一個飽受疫情肆虐的國家，不斷尋求種族平等公義的社會，以及政治「極端主義」的興起。解決這些巨大問題的一個關鍵方案歸結為一個詞：「團結」。拜登說：「克服這些挑戰，撫平心靈並為美國的未來帶來希望，這需要民主精神中最難以捉摸的東西：團結，和統一。」

在21分鐘的演講中，「團結統一」出現了8次，同時「共同一起」也使用了7次。總統說話的對象當然是以美國人為主。2,500多個英文字的演詞，只有60個字是直接說給美國境外聽眾的：「我們都知道整個世界都在盯着美國的今天。因此，這是我要向國際人士傳達的訊息：美國已經通過了考驗，我們亦會因此而變得更加強大。我們將修復我們的聯盟並再次與世界接軌互動，不但是去應付以往的困難，而是迎上今天和明天的挑戰。我們不僅是以力量為領導的權柄，而是以我們自己本身的表現為領導的力量。」這就是他演詞中直接與外交和國際關係有關的方向及精神。餘下來差不多20分鐘的演講，對象是美國人民，說的是內政。

跟在美國中部的朋友「哥麥」論及這天的演講。哥麥是退役的大兵，他細讀了總統的講詞數遍，說：「我們都在猜總統的話的對象是誰。是投票支持他的8,100萬美國人？還是那7,400萬支持特朗普的人？他是要民主黨人放開成見，擁抱特朗普的支持者和衝進國會大樓的『暴徒』嗎？還是呼籲那些還在懷疑民主黨是偷竊了選舉的紅帽子重返管治制度裏來？但在總統演說的首4分鐘後，總統便以非常果斷嚴肅的語氣點名指出他的敵人說：『來自大地的呼籲，不再是絕望或含糊的吶喊，而是清楚在我們當下眼前的政治極端主義，白人至上，和國內恐怖主義威脅着我們的生存，我們必須迎頭痛擊，把它們擊斃摧毀！』你看，他說的團結，是要這點名的3幫敵人（政治極端主義、白人至上、國內恐怖主義）投降歸順？還是呼籲各派人士團結起來一起打擊對抗這3幫的敵人？」

我順着他的思路說：「總統也很可能是對着共和黨支持特朗普的7,400萬美國人而說的，要他們跟他們當中的那3幫敵人劃清界線，團結過來在民主黨那8,100萬支持者的周圍。這本來就是民主黨藉這機會擴充自己力量並打擊對手的戰略套路。在此之前，民主黨國會議員不斷妖魔化反對派並呼籲要對其教訓和打壓。1月6日之後更向對方貼上『暴徒』和『叛國』的標籤，跟着就是大拘捕、封殺，包括社交媒體上的全面封鎖。很多美國人都深深的相信這團結呼籲背後的動機就是統整力量，一起對抗敵人。更認為演說中的『民主』和『團結』背後的潛台詞就是『當一切反對聲音都平息被壓下來之後』（才是民主和團結）！」

老朋友感嘆的說：「現在是黨派路線從台下的暗鬥轉到台上明刀明槍的拚個你死我活。這『團結』不是帶來解決矛盾異義的終結，而是吹響了國家分裂的號角，是大混亂的新開始！」