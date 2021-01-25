東方日報A1：疫區髒不忍睹　政府懶理人間地獄

新冠病毒傳入本港已經一年，但港府防疫無能，迄今疫情仍在多區蔓延，首度在佐敦「封區」下禁足令。正當港府聚焦於「三無大廈」的破舊喉管成播疫途徑時，卻忽略了舊區的衞生環境惡劣，用過的外科口罩、醫療手套、飯盒等垃圾在「三無大廈」的簷篷、天井堆積如山；更甚有人將食材放在骯髒後巷，惹來肥鼠搶食。議員炮轟民政事務總署及食物環境衞生署一直漠視民意，任由舊區後巷藏污納垢，亦無定期派人為「三無大廈」清理垃圾，為傳播新冠病毒和鼠疫埋下地雷，促請港府必須做好公共衞生，否則「一區爆疫完又爆另一區」。

油麻地是最早設有「指定區域」的地區，只要有一宗確診便須全幢大廈檢測，及後佐敦一帶多幢舊樓污水持續驗出新冠病毒，港府亦首度設受限區域，進行「封區」強檢。本報記者早前巡視油麻地「指定區域」內多幢「三無大廈」，發現不少大廈簷篷積聚了大堆垃圾，包括飲完的啤酒罐、水樽、飯盒和多袋垃圾，似乎被棄置已有一段時間，弄得大廈烏煙瘴氣，當局顯然未發現有人亂拋垃圾。除大廈簷篷，區內更有食肆將食材隨便放在後巷地面，幾小時內沒有清理，隨時引來蛇蟲鼠蟻互相分享美食。事實上，油麻地鼠患一向嚴重，記者昨在西貢街目擊一隻碩大肥鼠在後巷亂爬，令人側目。

因應「受限區域」解封，食環署昨晚才表示，今日會加強該區街道清潔，亦會安排位於區域內的轄下設施，包括油麻地街市、新填地街熟食小販市場、新填地街及廟街小販排檔區進行深層清潔消毒。

除油麻地外，深水埗亦是另一個政府劃出指定強制檢疫區域的地區。本報記者昨日下午到該區視察，發現在北河街街市附近，位於桂林街和基隆街交界的多幢舊樓，其大廈簷篷都堆滿垃圾，當中包括大量使用過的廁紙、汽水罐及膠樽等，甚至有人將已殘破的單車和旅行箱隨意棄置在簷篷，更有人將一袋袋垃圾棄於該處，猶如垃圾房。

另外，大廈外的喉管掛有被人棄置的外科口罩，更有大量破舊的衣服和衣架。有居民稱，大廈內的鄰居欠缺衞生意識，經常有人亂拋垃圾出簷篷，他指新冠病毒傳染力強，擔心棄置在簷篷的口罩帶有病菌，並經空氣傳入屋中，曾向政府部門投訴過大廈簷篷的垃圾問題，要求派人來清理，但多年來都無人理會。

頭頂簷篷淪為垃圾崗，大廈旁的後巷衞生狀況同樣惡劣，有大量發泡膠箱和紙箱阻塞通道，但仍有人在後巷擺地攤，將多件陳舊的衣服、玩具、擺設、花瓶及光碟等鋪在地面任人挑選，有市民駐足認真選購。

有地區人士更稱，長沙灣一帶有多幢舊樓，住客將大廈天井當作垃圾槽，經常將一袋袋家居垃圾、飯盒、玻璃、汽水罐等丟入天井，但食環署和民政署一直無協助居民清理，導致居民需向市區重建局申請資助自行清理。

議員柯創盛表示，現時港府冀透過在指定區域推行強制檢測來阻止病毒蔓延，但忽視了地區衞生狀況惡劣，造成另一個播疫溫床，「食環署多年都無視市民投訴，沒有做好後巷清潔和杜絕鼠患，而且『三無大廈』無王管，簷篷堆滿垃圾，民政署都不派人幫手清理」，他認為政府必須做好公共衞生，否則推行強檢亦無法遏止疫情蔓延。