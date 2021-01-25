東方民調：海洋公園財困淪落　改建房屋更具效益

海洋公園業績連年見紅，受黑暴及疫情影響，收入及訪客人次更雪上加霜，均錄得歷來最大跌幅。而全新消閒區及歷險主題區預計2026至27年財政年度始營運，有學者憂慮，重生方案5年後才正式落實，期間當局可能要繼續「泵水」，淪為無底洞，如改為建屋用途會更具效益。

海洋公園帳面上2019-20財政年度錄得逾19.2億元盈餘，貌似扭轉連續4年的虧蝕，但若扣除港府補助，去年度實際仍倒虧11億元，而訪客數量及收入俱錄得歷來最大跌幅約60%。港府預計公園入場人次回升需時，未來數十年仍然面對財困。

為協助公園轉型，港府將提供兩筆毋須還款的資助，包括一筆16.7億元撥款，以及共涉11.2億元補貼；港府早前借予公園的54億元貸款，今年7月起貸款將豁免利息，還款日由今年9月延至2028年9月開始，還款期延長至2059年，令港府少收約40億元，合共涉約68億元。

臨海的山頂園區地理位置優越，地皮價值數以億元計，有地產界認為，與其保留作公園，若改作建屋用途，一解港人住屋需要更具效益。另一個主題公園亦有相類情況，位於大嶼山的竹篙灣迪士尼二期60公頃土地閒置多年，港府至今亦沒有長遠發展計劃。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，重生方案看似減低營運成本，但實際上是「送走」公園最具代表性的特色，加上免費開放部分園區，或引來大批傭工假日席地消遣，令真正消費者卻步，難達收支平衡。他憂慮港府要繼續「泵水」，不但浪費珍貴的山頭資源，對庫房亦都沒有好處。

港府熱衷充當白武士，短短大半年已向海洋公園「泵水」逾120億元；之前亦巨額打救蝕本私人企業如國泰航空，單是養南亞假難民毒瘤，過去7年燒逾60億元，處理免遣反聲請及相關工作，成為巨大的財政黑洞。

港府善財難捨，冤枉甘心，寧花冤枉錢，面對民生卻一直喊窮，多個行業垂危卻支援不足，對老弱基層亦斤斤計較，更打算向長者開刀，就連長者2元乘車優惠也密謀加價，被轟「計到盡」、「正Cheap精」。