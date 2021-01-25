東方民調：香港黑洞120億填氹　放棄特色難望翻生

港府再向海洋公園「泵水」，啟動重生方案，被轟慷納稅人之慨。

海洋公園去年中獲港府撥款54億元救亡，但仍未能填氹要再攞錢，港府近日再泵水約68億元協助公園轉型，但拒絕回應何時毋須逐年撥款。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指海洋公園已名存實亡，苟延殘喘，放棄本身特色更難起死回生，炮轟港府理財不善，「敗家冇得救」。受訪者憂慮受暴疫夾擊，庫房已自身難保，未來勢必面對龐大赤字，港府繼續燒公帑填氹恐後患無窮，促當局盡快止蝕，結束經營海洋公園。

陷入財困的海洋公園公布重生方案，正式表明將不再是主題公園，改變園區營運模式，山下園區由港鐵站至深水灣海邊將開放予公眾免費入場，「海濱樂園」設施免費開放，打造零售餐飲消閒區。山上機動遊戲的「高峰樂園」則改為按次收費，部分設施將外判交由私人承辦商營運，並增設新歷險主題區，而暑假開幕的水上樂園及保育工作則由公園負責。不過，這個方案還未實行，已經惹來多方質疑其可行性。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問415名18歲或以上市民，結果顯示，對於海洋公園將斬件外判，發展綜合休閒區，不再是主題公園，45%受訪者直指已名存實亡，苟延殘喘；25%批評公園放棄特色難起死回生；14%斥經營模式倒退。

短短大半年公園已獲逾120億元撥款，但全新消閒區料最快5年後才營運，47%受訪者認為，港府應盡快止蝕，結束經營；24%憂公園再攞錢，淪香港黑洞；16%批評遠水難救近火。

港府死攬海洋公園，免息及延遲償還貸款，將令港府少收約40億元，35%受訪者轟港府「敗家冇得救」；29%斥港府慷納稅人之慨；18%形容是執迷不悟，與民為敵。

有建議港府將海洋公園改作建屋用途，迪士尼竹篙灣靚地亦閒置多年，30%受訪者認為，改作建屋用途更具效益；29%不滿港府浪費珍貴土地資源；19%斥漠視市民住屋需求。

西九文化區未來3年赤字料達39億元，令人擔心落入像海洋公園困局，33%受訪者憂管理不善，淪海洋公園翻版；31%斥大白象工程浪費公帑；26%直指未能帶動經濟發展，難幫助業界。

暴疫夾擊，港府庫房轉盈為虧，仍不斷燒公帑填氹，46%受訪者斥燒錢填氹後患無窮；24%批評當局理財不善；18%炮轟港府大花筒好大喜功。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府大花筒，好大喜功，為海洋公園填氹是慷納稅人之慨，受訪者憂慮公園轉型後仍入不敷支，繼續向港府伸手「攞錢」，淪香港黑洞。