Dr.東：新東聯網為病人術前補鐵減輸血需求　加快出院復原

新冠肺炎疫情期間，市民外出意慾大減，捐血率亦相應下降。紅十字會輸血服阞中心的血庫頻頻告急，呼籲市民捐血「開源」，新界東醫院聯網透過血液管理方案，以「節流」方式穩住血庫，例如為病人在手術前補充鐵質，術後以運動加快康復，減少用血需求。專家指危急病人輸血續命無可避免，但一般貧血或癌症病人，可透過口服藥物或注射針劑補充身體造血組織，自我恢復血液供應，減少輸血。

新界東醫院聯網病人血液管理及輸血委員會主席王紹明表示，普遍貧血病人會認為自己只能透過輸血續命，其實此觀念並不完全正確，例如缺鐵性貧血患者，身體因缺乏鐵質，導致體內不能製造足夠紅血球，但只要口服及注射藥物補充鐵質，讓身體自行慢慢恢復製造紅血球的功能，問題便得以解決。貧血病人的治療不一定只是輸血，加上輸血過程中會出現副作用，例如發燒、敏感、溶血性反應等，若使用藥物能夠達致自我恢復血液，相關副作用對身體的影響亦可避免。

他又指，該院數年前曾出現血庫告急，全院只剩下幾包血，導致一些大型手術要延誤，若血液數量能夠有效管理，治療上可更用得其所。該院在2至3年前實施血液管理方案，透過用藥補充病人鐵質，相關方法應用在婦科、腸胃科及腎科上，病人失血情況大大減少，例如進行切除手術的大腸癌病人，過去數年逾90%病人術前先服藥補充鐵質，他們術後出現貧血的情況下降近一半，輸血需求大大減少，同時病人身體更易於恢復，住院時間亦隨之縮短。

王又指，口服藥物讓身體恢復造血功能的時間一般較長，若臨床情況下看見病人缺血加劇，便會注射藥物，一般3至5天便能恢復血液供應。萬一病人不幸地出現嚴重失血，例如嚴重車禍的患者，便無可避免要輸血，但血液管理方案在危急的的情況下亦可發揮作用，例如可先透過輸血保住病人性命，其後再透過注射藥物，讓病人恢復造血功能，在合適的方法下使用合適的治療。

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