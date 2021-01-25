封區走漏消息成效與一般強檢無異　專家質疑目的何在

佐敦「受限區域」完成強制檢測後，在今日(25日)凌晨3時半起解封，政府表示該區域約7,000人已接受檢測，暫時找到13人染疫，確診比例僅為0.17%。呼吸系統專科醫生梁子超今早在電台節目表示，按佐敦受限區域檢測的結果分析，只發現13宗確診個案，涉及9個單位，形容成效與普通強制檢測相若，認為由於事前走漏封區消息，無法完成一個較完全強檢的效果。

梁又指，封區與否需由政府判斷，但指疫情正在惡化，過去一周有208宗源頭不明個案，相對再上一個星期的88宗有大幅增加，反映確診個案已遍布全港，反問封區目的何在。梁續稱，封區進行檢測的措施，應是在已清零區域突然爆發疫情，市民又不願意合作檢測下才實施，但按本港經驗，市民都願意配合強檢，認為封區未能發揮作用。

至於有否需要在鄰近的油麻地果欄封區，他表示大批市民在附近工作，除非當局有理由相信市民不合作做檢測，否則如果突擊封區，對商戶和市民的影響會很大，加上果欄涉及大批商戶及員工，每日有不同顧客光顧，封區亦無法追蹤曾出入的人流。他建議，政府可以擴大強檢範圍，及時派採樣車落區為市民做強檢，即使不能追蹤所有個案，但在商戶和員工願意合作下，相信能截斷部分傳播鏈。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，佐敦區內1月初至今的確診比率是2.5%，認為若不實施禁足令，患者可以跨區傳播，因此有需要圍封，只是時間上遲了。至於是否有需要圍封2日，他認為由於封鎖範圍較大，而政府是首次進行封區，故未必有信心短時間內可完成區內居民的檢測，並指有居民在封區前離開，如果當中有帶菌者，可以將病毒帶入社區，形成新的傳播鏈。