多個中產屋苑淪疫廈　太古城首次須強檢　至少3住戶染疫

本港新冠肺炎疫情未受控，昨日（24日）新增76宗確診個案，三分一屬源頭不明。衞生防護中心昨晚更新確診者住址及行蹤，有21宗來自油尖旺區，多個中產屋苑成為疫廈，包括被納入強制檢測名單的鰂魚涌康怡花園N座，再多3宗個案；太古城寧安閣近期累計至少有3宗個案，昨被列為強檢大廈；同屬強檢疫廈的麗港城5座亦多2宗。

油尖旺區單日多21宗個案，有5宗來自被「封區」的受限區域，涉及3幢疫廈，分別為吳松街5號、新填地街45A號及德利樓。至於早前疑有垂直傳播的金威廣場，再多3宗個案。同樣爆疫的深水埗區，昨日亦有6宗個案，當中被劃為指定區域的桂林街95號多3宗，南昌街84號多1宗。

食肆方面，再多11間餐廳有確診者到訪，當中多達6間位於油尖旺區。一名居於旺角富榮花園6座的29歲女患者，曾到過3間餐廳，分別是油尖旺區海富商場的譚仔雲南米線、奧海城2期羅麥記，以及中西區無限極廣場的米線陣。區內的百誠大廈麥當勞、凱豪商業中心譚仔雲南米線，亦有確診者到訪。

「新增11間有確診者到訪的餐廳名單」

九龍

●油尖旺 奧海城2期 羅麥記

●油尖旺 海富商場 譚仔雲南米線

●油尖旺 厚福街10號 鉄火堂

●油尖旺 凱豪商業中心 譚仔雲南米線

●油尖旺 碧街27號 勝利超級魚丸

●油尖旺 百誠大廈 麥當勞

●九龍城 真善美村至真樓 麥當勞

●九龍城 壹號名薈 美心MX

新界

●葵青 長康邨 龍門點心廚房

●荃灣 荃灣廣場 圍威喂

港島

●中西區 無限極廣場 米線陣