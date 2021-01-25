多個中產屋苑淪疫廈 太古城首次須強檢 至少3住戶染疫
2021年01月25日 10:57
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太古城首次有大廈被列為疫廈。
本港新冠肺炎疫情未受控，昨日（24日）新增76宗確診個案，三分一屬源頭不明。衞生防護中心昨晚更新確診者住址及行蹤，有21宗來自油尖旺區，多個中產屋苑成為疫廈，包括被納入強制檢測名單的鰂魚涌康怡花園N座，再多3宗個案；太古城寧安閣近期累計至少有3宗個案，昨被列為強檢大廈；同屬強檢疫廈的麗港城5座亦多2宗。
油尖旺區單日多21宗個案，有5宗來自被「封區」的受限區域，涉及3幢疫廈，分別為吳松街5號、新填地街45A號及德利樓。至於早前疑有垂直傳播的金威廣場，再多3宗個案。同樣爆疫的深水埗區，昨日亦有6宗個案，當中被劃為指定區域的桂林街95號多3宗，南昌街84號多1宗。
食肆方面，再多11間餐廳有確診者到訪，當中多達6間位於油尖旺區。一名居於旺角富榮花園6座的29歲女患者，曾到過3間餐廳，分別是油尖旺區海富商場的譚仔雲南米線、奧海城2期羅麥記，以及中西區無限極廣場的米線陣。區內的百誠大廈麥當勞、凱豪商業中心譚仔雲南米線，亦有確診者到訪。
「新增11間有確診者到訪的餐廳名單」
九龍
●油尖旺 奧海城2期 羅麥記
●油尖旺 海富商場 譚仔雲南米線
●油尖旺 厚福街10號 鉄火堂
●油尖旺 凱豪商業中心 譚仔雲南米線
●油尖旺 碧街27號 勝利超級魚丸
●油尖旺 百誠大廈 麥當勞
●九龍城 真善美村至真樓 麥當勞
●九龍城 壹號名薈 美心MX
新界
●葵青 長康邨 龍門點心廚房
●荃灣 荃灣廣場 圍威喂
港島
●中西區 無限極廣場 米線陣
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease