一款摺疊膠櫈未能通過負重測試　海關禁售籲停用

香港海關今日(25日)表示，一款摺疊膠櫈未能通過負重測試，有令使用者從摺疊膠櫈墮下的潛在危險，並從秀茂坪1間零售商檢獲1張同款懷疑不安全摺疊膠櫈，同時發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該款產品。海關提醒商戶如有出售，應立即下架，消費者亦應停止使用該款產品。

海關早前接獲舉報，指市面上懷疑有一款不安全摺疊膠櫈出售，遂派員進行調查，並從1間位於秀茂坪的零售商試購該款摺疊膠櫈作安全測試。經化驗所測試後，發現該產品未能通過負重測試，會令使用者從摺疊膠櫈墮下的潛在危險，不符合《消費品安全條例》的一般安全規定。海關人員亦到全港各區進行巡查，暫沒有再發現該款產品出售。

海關建議市民購買及使用摺疊膠櫈產品時，應注意多項安全事項，包括打開摺疊膠櫈後，必須先檢查產品是否穩妥；使用摺疊膠櫈時應先輕力坐下，如發現產品欠穩妥，應立刻停止使用產品等。

根據《消費品安全條例》，任何人士不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合《條例》的一般安全規定。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬港元及監禁2年。