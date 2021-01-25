油麻地果欄一帶倘封區　專家指難追蹤人流　商會冀提早通知

佐敦「受限區域」今日(25日)凌晨解封，而鄰近的油麻地果欄一帶，近日亦有20多幢大廈錄得確診個案，涉及70多人，身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日(24日)表示，需研究果欄一帶有否「封區」的需要。

不過，呼吸系統專科醫生梁子超今早在電台節目指出，由於有大批市民在油麻地果欄附近工作，除非當局有理由相信市民不合作做檢測，否則如果突擊封區，對商戶和市民的影響會很大，加上果欄涉及大批商戶及員工，每日有不同顧客光顧，封區亦無法追蹤曾出入的人流。

梁建議，政府可擴大強檢範圍，及時派採樣車落區為市民做強檢，即使不能追蹤所有個案，但在商戶和員工願意合作下，相信能截斷部分傳播鏈。

九龍果菜同業商會副理事長張志祥表示，若當局決定封鎖果欄一帶，要盡量做好協調，將商戶損失減到最低，因為臨近農曆新年，商戶會入貨大量水果，但保鮮期不長，突然圍封會造成很多問題，導致得不償失。張希望政府能提早3至4日通知商販，以安排盡量減少貨量，又指果欄部分位置並無住宅大廈，且人員流動性高，有來自全港的零售商和運輸工人等，呼籲當局封區要考慮清楚。

油麻地果欄不少果檔今早如常做生意，人流不少。有檔販表示，政府未公布封區消息，亦輪不到市民「話事」，但他個人判斷不會封果欄，因該處大部分店舖是做批發，且只有一條街轉型零售。

該檔販認為，即使封區後，市面上仍會有生果賣，因現在有超市、小販等不同渠道散貨，加上果欄商戶都有倉及冷櫃，自有應對方法，他又指，政府的決定難以預料，如佐敦受限區域原定今早6時才解封，結果卻提早在凌晨3時便開始解封，故只能順應天命。