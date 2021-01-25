調查指80%一人基層家庭失業　瑜伽導師無工開領綜援

疫情下孤苦伶仃的基層人士徒添苦難，有調查發現80%一人基層家庭目前已成為失業大軍，逾60%更居住在劏房內，需長時間面對在職貧窮及居住在各類型的不適切居所。有瑜伽導師因疫情無工開，只能申請綜援解決生活開支，不時需要「一日一餐」以節省開支。

明愛社區發展服務於去年7月至11月，訪問246名租住於服務範圍內的寮屋、村屋及私人樓宇的基層單身人士，了解他們的住屋情況和疫情下經濟情況，並探討改善方法。調查顯示，有80%受訪者年齡低於60歲，亦有逾80%受訪者目前沒有工作，同時受訪者在疫情底下的入息中位數只有10,000港元，遠低於「在職家庭津貼」每月入息上限（即14,100港元），反映受訪者正處於在職貧窮狀況。

調查又指，受訪者均住在各類型的不適切居所，63.4%住在劏房、15.4%住在寮屋、8.9%需共用廚廁。有20%受訪者因失業或收入減少而不足以支付租金，逾60%人的積蓄只可應付少於3個月的租金，反映一人基層家庭的經濟充滿危機，住屋基本生活需要不受保障。

瑜伽導師阿詩在疫情前居住在旺角一間賓館，生活穩定。疫情初期工作減少，遂報讀護理員課程，無奈疫情爆發後不單瑜伽工作停止，課程亦無法順利完成，只能申請綜援度日，有時更要「一日一餐」節衣縮食。

政府在2020年施政報告提出的「現金津貼試行計劃」，發言人潘秉坤呼籲須包括非長者一人住戶資格，紓緩一人基層家庭面對的經濟壓力。他促請政府盡快落實租務管制，並重新審視公屋非長者一人申請者的計分制度，重燃一人基層家庭對將來生活的希望。