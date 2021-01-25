麗港城第5座爆疫疑垂直傳播　袁國勇指E座住戶須撤離

位於茶果嶺的麗港城5座爆疫，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今午(25日)到現場視察後表示，大廈E坐向單位疑有垂直傳播，涉及15、16及17樓的E單位；26D及17F單位亦有人中招，該大廈合共10名住戶染疫。因此所有E坐向單位住戶須撤離。

袁初步估計有兩個爆疫可能性，第一個可能性是第一個爆疫家庭，即16E單位於本月9日有家庭聚會，其中一人已確診(非住麗港城)，然後全家感染。另一可能性是該大廈有2名保安員確診，其中1人住爆疫的新填地街，可能經保安員污染環境而傳染居民。

至於傳播途徑，袁指大廈有垂直傳播情況發生，雖然見不到大廈渠管有大問題，保養做得不錯，但懷疑經煙囪效應播毒，令病毒向上或向下傳播；又或天井位太深，令空氣在裏面被困，若有人確診，可經抽氣扇向上流動而造成傳播。至於26D單位，由於與E坐向用同一天井位，可能有擾流效應，令病毒上頂樓後再落到26D。而19F單位則可能經環境污染中招。

他又指該大廈本月21日已強制檢測，但檢測人數與大廈住戶數目不相稱，累計463人檢測，但大廈有600至700名住戶，認為有很多居民沒有做檢測，令疫情很難紓緩。他指麗港城5座E坐向單位所有住戶須撤離，如E及F坐向單位有打通，F座都可能要撤離，管理處正了解。

至於10名中招的住戶中，有4名是家傭，當中3人是印傭，1人是菲傭。袁指他們平時要做家務清潔，尤其是廁所及廚房，好近天井位，他們甚至會在該位置睡覺，可能增加感染風險。

另外，袁指出，由於其中1名染疫的麗港城保安居於新填地街，反映有遠距離跨區傳播的情況，故認為「封區」是有需要的，並呼籲市民不要以為疫情在農曆新年緩和，因近日個案數量反彈，加上接連有不同地區出現群組爆發，若未能及時找到陰性患者，截斷傳播鏈，病毒傳播將不會停止。

麗港城5座上周四(21日)已被納入強制檢測大廈名單，最早確診的一宗個案是本月18日，為一名1歲女童。9宗確診個案中，有3宗屬於源頭不明，即至少涉及3個單位染疫。