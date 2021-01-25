零售銷售總額連跌22個月　協會對上半年市道感悲觀

本港零售銷售總額已連續下跌22個月，香港零售管理協會今日（25日）指，鑑於疫情持續反覆，旅客難以於短期內來港，對今年上半年零售市道感到悲觀，預料經營環境將會十分嚴峻，又警告若第4波疫情加劇及出現第5波疫情，今年市道將變得更惡劣。

香港零售管理協會指，如果第4波疫情逐漸減退，而社會並沒有爆發第5波疫情以及旅遊業仍未通關的情況下，預測今年上半年零售銷售總額，將會與去年同期相若，表現大致持平，甚至有機會錄得介乎正負單位數的升跌。協會指，若今年上半年與去年持平，則零售銷售總額對比正常年份的2019年同期，跌幅將達20%至30%，與2018年上半年比較，跌幅更高達35%。

協會提到，零售商目前的營運成本，特別是租金以及員工薪金，仍維持在2018及2019年水平，令很多店舖入不敷支。協會又指，隨着「保就業計劃」資助完結，零售業將會出現裁員以及倒閉潮，亦憂慮尖沙咀、銅鑼灣及旺角等傳統購物旺區，將出現大量吉舖，難以像以往般興旺，吸引力將會大大減退。

另外，由於美元持續弱勢，零售商的銷貨成本勢必增加，尤其是來自歐洲及內地的貨品。惟面對市民消費信心疲弱，零售商同時亦要採取大幅度減價推廣，無疑是對零售商的雙重打擊。