男童刑毀優品360　官斥「唔知你不滿啲乜」

兩名黑衣男子於去年2月24日，進入天水圍一間優品360破壞，將貨物推倒地上，又推跌收銀機連八達通機。警方事後拘捕一名14歲少年，他被捕後供認涉案，稱「不嬲都唔鍾意優品360呢間舖頭」。他經審訊後今（25日）在屯門法院被裁定刑事損壞罪成。裁判官水佳麗直言不知被告「不滿啲乜」，質疑被告用「莫須有」罪名針對個别店舖，促他好好反省，現將他還押至2月5日判刑，期間索取感化和更新中心等報告。

辯方求情透露，被告有自閉、抑鬱和腦癲癇的問題，讀小學時一直都感到不開心，直至入讀特殊中學後，結識了新朋友才有所改變；他雖不算聰明，為人內向單純，但非常孝順，日後希望成為咖啡師。辯方認為本案案情不算嚴重，被告願意向涉案店舖賠償約527元款項。

裁判官謂，經營店舖、發展夢想需付出很大努力，涉及很多金錢和心思，斥被告「你呢啲搞破壞嘅就冇成本，手一掃就破壞完畢」，又稱「我唔知你不滿啲乜，完全係莫須有」，直言被告的行為令居民不便，促他反省「咁做啱唔啱」。

裁判官裁決時指，被告當日被警員截停時，他穿着和攜帶的衣物，均與犯案者相似。此外，被告在警誡下曾作招認，雖然辯方指被告有病，加上被告的年紀，認為警員應等候被告的父母或監護人到場後才向他發問，要求法庭拒絕接納有關招認，對此裁判官不認同辯方說法，指警員截停被告時距離案發後不久，認為警員欲盡快向被告查問的做法合理，最終裁定被告罪成。