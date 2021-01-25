議員憂海洋公園長貧難顧　邱騰華：短期內不會再申撥款

海洋公園早前公布重生方案，政府再「泵水」約67.9億港元助公園轉型，將免費開放山下園區，山上遊樂設施逐一收費，並加入外判模式。立法會經濟發展事務委員會今日（25日）開會討論海洋公園的擬議未來路向，多名議員會上擔心公園財務情況長貧難顧，要求交代公園何時才能自負盈虧。商務及經濟發展局局長邱騰華預計，海洋公園在2024至25年起會有盈餘，無計劃短期內再來財委會申請撥款。

議員林健鋒指出，政府過去不斷給予政府補助，但卻看不到公園到何時才能自負盈虧，而疫情下很多中小企同樣處於水深火熱，質問政府會否也推出同樣的延遲還款方案？議員葛珮帆關注公園財務安排，擔憂政府一再「泵水」形同倒錢落海，又擔心山下園區若做外判，是否等同做商場？

此外，因應疫情反覆，水上樂園能否於今年夏天開幕成疑，會否變相增加公園營運壓力。葛又指，全新消閒區及歷險主題區，要待2026年才開始營運，但政府卻預計公園在2024至25年開始有盈餘，質疑數目是如何計算，要求政府交代公園何時才能自負盈虧。

議員李慧琼擔心海洋公園會年年來財委會「攤大手板攞錢」，要求政府承諾5年內都不再來。而議員葉劉淑儀則認為香港人缺乏地方去玩，表態支持項目遞交財委會審議，並建議待疫苗抵港後，將來可要求市民取得有效針紙才可以去公園玩。

旅遊事務專員黃智祖回應指，政府假設頭幾年公園入場人數比較少，海外旅客將不會回來，加上參考外國機構的調查數據顯示，要待23至24年才能恢復疫情前的遊客數字，故此推斷海洋公園在2024至25年開始會有盈餘及淨現金流入。

邱騰華表示，海洋公園將透過改變整套營運模式，引入其他營運者，增加公園收入，最終目標回復自負營虧模式，強調無計劃短期內再來財委會攞錢。海洋公園公司主席劉鳴煒則指出，山下園區絕對不想成爲商場，將會以悠閒爲主，協商過程會注入教育保育元素，會有協同效應。水上樂園正盡快趕工，計劃今年8、9月投入服務，現正招募400多個職位，優先招募現有員工。