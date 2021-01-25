區議會被批失效 　建制區議員促政府收回部分撥款權

政府早前表明有關公職人員宣誓修例範圍將涵蓋至區議會，有立法會議員及建制派區議員今日(25日)與民政事務局局長徐英偉會面，要求政府應一併修訂《區議會條例》以列明區議員違誓後果，研究條例是否設追溯期，並成立官方監察組織跟進等。其中政府在會上透露，或會收回部分區議會活動撥款的權力。

深水埗區議員劉佩玉認為過去一年區議會功能失效，有民主派區議員提出的議程越權、在會上禁錮官員及阻止官員出席會議，認為問題嚴重。她又指不少市民批評區議會如做「政治騷」，民主派區議員疑撥款予相熟組織舉辦反中亂港活動，認為政府應重掌撥款權力。九龍城區議員何顯明亦形容現時區議會撥款方式如「圍標」，有「分豬肉」之嫌。

區議會(第一)議員劉國勳則表示，攬炒派區議員上任一年，以區議員身份玩弄政治，抹黑中央及特區政府，認為政府有需要盡快修改相關法例。他指現時《區議會條例》中有關喪失資格的情況未有包涵違誓，認為政府應同時修改條例，又促政府研究有關宣誓條例所規範的時間範圍。

劉引述徐英偉指，局方會積極考慮及研究相關建議，包括或會收回有關舉行節慶及龍舟等傳統活動的撥款審批權。他又呼籲區議員一旦宣誓後，勿嘗試挑戰法律底線。