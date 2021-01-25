獲聘來港包裝運送K仔　馬國青年囚12年

20歲馬來西亞青年伍進興早前透過Facebook獲聘來港工作，到港後才知要包裝和運送毒品「K仔」氯胺酮，他亦有依從指示且送貨5至6次。不過警方其後發現他形迹可疑，遂跟從他回酒店房且進行搜查，最終在一鞋盒內找到7包市值共102萬港元的K仔。他今早（25日）於高等法院承認一項販毒及一項串謀販毒罪，被法官判監12年。

本案被告伍進興被控於2019年7月12日，在荃灣遠東絲麗酒店一房間內，非法販運1480克氯胺酮；及於同年7月5日至12日，與其他不知名人士一同販運氯胺酮。案情指警方在2019年7月11日晚發現被告形迹可疑進入涉案酒店，遂尾隨並於酒店房外埋伏至翌日凌晨。警方其後聽到沖廁聲，遂進入房間搜查，在鞋盒內搜到7包涉案K仔。警誡下被告承認透過Facebook獲聘來港工作且包食宿，到達後才得悉工作是把K仔包裝成200克一包，並按指示送貨。他在數日內運送毒品約5至6次。

辯方求情指被告沒有案底，其母親在他年幼時已離家，故他及兄姐是由任的士司機的父親撫養成人。大律師指被告已後悔且在還押期間信奉基督教，並正在修讀廚藝課程，希望日後成為廚師。

李運騰法官指，由於無證據顯示涉案毒品是由被告經馬來西亞運來香港，案情亦指被告是來港後才知要協助運毒，故不會視本案為跨境犯案。因被告稱曾送毒品5至6次，搜到的毒品每包約重200克，故視被告已運送了1公斤K仔，因被告認罪及年輕，故兩罪共判囚12年。