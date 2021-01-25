政Whats噏：何君堯將去信中大　促校方就學生搞黑暴港獨交報告

何爆鬧中大管理層喺學生問題上失職卸責，質問校方有冇人要引咎辭職。

喺前年反修例示威運動中，被捕人數逾萬人中，學生佔40%。當時香港中文大學(中大)喺前年更一度成為示威者同警方對峙嘅「戰場」，事後更被冠上「暴大」污名。身兼立法會教育事務委員會委員嘅議員何君堯尋晚就喺社交媒體開直播時鬧爆，中大管理層不負責任兼失職卸責，當初就縱容學生喺校內進行違法示威，但依家學生被捕後，就割席話係學生嘅問題、責任自負喎。何炮轟豈有此理，仲話將會去信中大，要求佢哋交代學生發生黑暴港獨問題嘅報告，亦會質問校方管理層喺成件事中，有冇人要引咎辭職啊。

何喺直播中狠批，中大管理層喺反修例示威期間，處理學生嘅黑暴港獨問題可謂教壞學生，唔單止冇阻止佢哋做犯法行為，仲任由學生一而再、再而三咁喺校園播獨，甚至連畢業禮都唔放過，鬧爆校方暗地裏支持黑暴學生。

何指，佢將會喺信內要求校方就近2年嘅校內違法暴力事件交報告解釋，「究竟呢啲事校董會事前知唔知？副校長又知唔知？中大校長段崇智又知唔知？」何仲會喺信內質問事件中有冇人要問責下台，佢強調校園問題必須要撥亂反正，等整頓好中大就到其他有同樣問題存在嘅大學，仲講明「如果大學嘅管理問題搞唔掂，我一蚊都唔批」。

其實除咗何之外，教育事務委員會嘅正、副主席梁美芬同麥美娟都曾先後公開要求段崇智檢視學生問題，當中麥喺舊年更向段發出公開信，呼籲校方展示捍衞核心價值嘅決心，洗脫「暴大」污名。