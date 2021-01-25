撞斃途人再撼輕鐵　農林助理員危駕還押候判

漁護署女農林助理員去年駕駛朋友的私家車駛離停車場時失控衝閘，並撞倒正過路的男途人，再衝前撞到一輛輕鐵始停下，男途人終傷重不治。女司機事後向警員承認「踏錯掣」且未及避開途人，她今（25日）於區域法院承認一項危險駕駛引致他人死亡罪，還押至2月16日量刑，期間待索閱其精神、心理及背景報告。

本案被告陳潔芳（48歲）並無犯罪紀錄。辯方求情指被告任職漁護署合約農林助理員，她與丈夫早年離異，獨力撫養3名兒子成人，其家人今亦有到庭支持。辯方並替被告呈上親友求情信，皆讚賞被告有責任感及勤力等。辯方指被告平常駕駛電單車上班，當日把電單車借予友人，她則駕駛友人的私家車，惟她不熟悉操作致後來失控肇禍。被告事後十分後悔及自責，更需求診精神科，被診斷患上創傷後壓力症，希望法庭輕判。

據案情顯示，去年3月28日早上，被告一名朋友駕駛被告的電單車，在屯門大興邨停車場駛出路口等候。而被告則駕駛友人的私家車出停車場，但到出口時未有停下等候，並撞向閘桿再衝出路面。其友人見狀則把電單車扭向左而避免相撞，被告隨後卻撞到死者鄧錦榮（55歲），致死者撞上私家車擋風玻璃再跌落路面。而被告所駕私家車去勢仍未停止，再衝前撞到一輛正駛入站的輕鐵始停下。

救護員到場時，死者已沒呼吸脈搏，送院後證實不治。被告在撞車後仍在車上待救，後被送院。警員向被告調查時，被告表示踏錯腳踏，看見途人但未能避開對方。