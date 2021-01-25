男生滙豐塗分化字句　官斥加劇衝突判囚5月半

一名男學生於去年元旦大遊行期間塗污灣仔滙豐銀行提款機中心，被控刑事損壞及拒捕，並經審訊後被定罪，他今（25日）在東區法院被判監禁共5個月零2星期。裁判官張志偉指，被告用噴漆塗污提款機中心的行為自私，加上塗鴉的內容分化香港社會，加劇衝突危機，須判阻嚇性刑罰。

22歲被告黎柏璣，被控於2020年1月1日在灣仔軒尼詩道71-82號香港上海滙豐銀行提款機中心，非法破壞該處的木圍板並抗拒警長C。

辯方求情指，被告自小與母親及哥哥同住，惟母親有長期病患更自殺，被告要肩負照顧她的責任。被告現正修讀金融相關課程，本打算畢業後考牌成為金融分析師，可惜今次犯案大大減低了他考上的機會，希望裁判官可以考慮被告本身的良好品格予以輕判。

張官指，從報告可見被告確有反省，但案情中看不見有任何特殊理由可予輕判，被告噴漆塗污提款機中心的行為自私，物主須花錢去修復原貌，加上塗鴉的內容字句會分化香港社會，加劇衝突危機，故須判阻嚇性刑罰。張官強調非要禁止市民的表達自由，但市民不可肆意破壞公物。